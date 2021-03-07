Туменов: жалко, что Яна дисквалифицировали. Можно было засчитать бой как несостоявшийся

Российский боец ММА Альберт Туменов прокомментировал победу Алджэмейна Стерлинга над Петром Яном на турнире UFC 259.



«По бою Ян выигрывал. Жалко, что дисквалифицировали. Можно было засчитать бой как несостоявшийся, оставить пояс Петру и сделать незамедлительный реванш. По ходу боя он уверенно себя чувствовал. Яну не стоило применять запрещённый приём — он бы и так выиграл. У Стерлинга был единственный момент в первом раунде, когда Пётр не совсем понимал, как с ним двигаться. У Алджэмейна такая нестандартная техника: он двигался, постоянно делал непонятные удары, но они все не попадали в цель. Такие удары даже засчитывать не должны. А так и по тэйкдаунам, и по ударам россиянин выигрывал этот бой. Может, и сам не хотел так бить, просто в пылу страсти так вышло», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.



Ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.