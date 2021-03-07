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Сехудо — Яну: твой приём был грязнее, чем моча Диллашоу

Сехудо — Яну: твой приём был грязнее, чем моча Диллашоу
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал итоги боя между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.

«Эй, Ян, ты «сколенил» меня, чтобы я вернулся и спас этот дивизион. Твой приём был грязнее, чем моча Диллашоу. Алджа, твоя защита была хуже, чем у Капитолия. Я заставлю вас всех преклонить колени. Конечно, следуя правилам», — написал в своём «твиттере» Генри Сехудо.

Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.

Ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.

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