Сехудо — Яну: твой приём был грязнее, чем моча Диллашоу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал итоги боя между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.



«Эй, Ян, ты «сколенил» меня, чтобы я вернулся и спас этот дивизион. Твой приём был грязнее, чем моча Диллашоу. Алджа, твоя защита была хуже, чем у Капитолия. Я заставлю вас всех преклонить колени. Конечно, следуя правилам», — написал в своём «твиттере» Генри Сехудо.



Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.



Ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.