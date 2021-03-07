UFC организует реванш Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга

Президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен организует реванш между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.



«Да, мы организуем реванш Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга. Сделаем это так быстро, как сможем», — приводит слова Даны Уайта ТАСС.



Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.



Также на турнире в рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.