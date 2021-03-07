Уайт поддержал идею поединка Махачева и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт поддержал идею проведения боя между российским бойцом Исламом Махачевым и американцем Тони Фергюсоном.



«Махачев против Фергюсона? Не знаю. Мне нравится. Уверен, будет хороший бой», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 259.



Напомним, на турнире UFC 259 Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера. Секундантом Махачева был чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.



Для Махачева тот бой стал первым с сентября 2019 года, когда он победил Дэви Рамоса решением судей.



В прошлом Дрю Добер и Ислам Махачев должны были встретиться. В 2016 году их схватка сорвалась после того, как в организме россиянина обнаружили запрещённые препараты.