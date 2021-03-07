Дана Уайт рассказал о странном диалоге с Петром Яном

Президент UFC Дана Уайт рассказал о странном диалоге с российским бойцом Петром Яном после поединка с Алджэмейном Стерлингом.



«Ян — жесткий парень. Вы сами видели, что он вытворял по ходу боя. Когда я был в октагоне с поясом, он обернулся ко мне и сказал: „Ты в меня не веришь“. Я ответил: „Что за бред? Не сходи с ума“. Меня это потрясло — какая-то фигня… Ничего такого я не говорил. Конечно, я в него верю», — приводит слова Даны Уайта «Р-Спорт».



Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.



Также на турнире в рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.