Махачев: хочу помочь Фергюсону уйти на пенсию

Боец UFC Ислам Махачев поделился дальнейшими карьерными планами. Россиянин снова заявил, что хотел бы встретиться с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Тони Фергюсоном.
«Следующий соперник? Хотелось бы встретиться с Рафаэлем дос Аньосом или Тони Фергюсоном. Но бой мечты — встреча с Тони. У нас с ним кое-какие дела. Сейчас он вроде как снова пытается давить на Хабиба. Я не понимаю этого парня. Хочу просто помочь ему уйти на пенсию. Он стар, он будто немного сошёл с ума. Просто хочу помочь ему.
Мой бой с Тони прошёл бы так же, как прошёл бы и бой Фергюсона с Хабибом. Я помогал Хабибу готовиться к бою с Фергюсоном пять раз. Так что я много знаю о Тони», — сказал Махачев на пресс-конференции после турнира UFC 259.
Напомним, ранним утром 7 марта Ислам Махачев на турнире UFC 259 досрочно победил Дрю Добера.
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