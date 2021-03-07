Аскар Аскаров: ещё на шаг приблизились к титулу

Боец UFC в наилегчайшем весе Аскар Аскаров поблагодарил болельщиков и свою команду за поддержку в бою с экс-претендентом на титул Джозефом Бенавидесом и отметил, что благодаря победе он приблизился к титульному поединку.

«Рад снова порадовать вас всех. Благодарю всех кто помогал, болел, переживал. Мы ещё на шаг приблизились к титулу», — написал Аскаров.

Соответствующий пост доступен на странице россиянина в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, ранним утром 7 марта Аскаров выступил на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Аскар уверенно, единогласным решением судей победил неоднократного претендента на титул Джозефа Бенавидеса. Отметим, что перед поединком Аскар занимал третье место в рейтинге наилегчайшего дивизиона, Бенавидес был вторым.