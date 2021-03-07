Аскар Аскаров: ещё на шаг приблизились к титулу

Боец UFC в наилегчайшем весе Аскар Аскаров поблагодарил болельщиков и свою команду за поддержку в бою с экс-претендентом на титул Джозефом Бенавидесом и отметил, что благодаря победе он приблизился к титульному поединку.
«Рад снова порадовать вас всех. Благодарю всех кто помогал, болел, переживал. Мы ещё на шаг приблизились к титулу», — написал Аскаров.
Соответствующий пост доступен на странице россиянина в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, ранним утром 7 марта Аскаров выступил на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Аскар уверенно, единогласным решением судей победил неоднократного претендента на титул Джозефа Бенавидеса. Отметим, что перед поединком Аскар занимал третье место в рейтинге наилегчайшего дивизиона, Бенавидес был вторым.
- 7 марта 2021
-
18:32
-
18:23
-
17:53
-
17:43
-
17:12
-
16:34
-
15:35
-
14:24
-
14:21
-
13:51
-
12:41
-
12:14
-
12:09Минаков: Стерлинг своё кино отыграл Эксклюзив
-
11:43
-
11:31
-
10:57
-
10:52
-
10:49
-
10:30
-
10:27
-
10:15
-
10:15
-
10:07
-
09:53
-
09:35
-
09:24
-
09:14
-
09:14
-
08:36
-
08:25
-
08:15
-
07:28
-
07:20
-
06:05
-
06:00