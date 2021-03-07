«Сумасшествие». Махачев прокомментировал исход боя Яна со Стерлингом

Боец UFC Ислам Махачев прокомментировал события поединка Петра Яна с Альджамейном Стерлингом. Напомним, американец стал чемпионом лиги после того как россиянин был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом.

«Это сумасшествие. Думаю, Стерлинг снял с себя пояс, потому что не хотел такой победы. Уверен на 100%, что нас ждёт реванш. Никто не хочет выигрывать титул вот так. Они подерутся снова. Я не слышал об истории с советом из угла. Всё это стало сюрпризом для меня. Пётр профессиональный парень, он должен контролировать эмоции. Потерять титул вот так… Я знаю Петра. Сейчас есть много вопросов», — сказал Махачев на пресс-конференции после турнира.

Напомним, президент лиги Дана Уайт уже также подтвердил реванш между Стерлингом и Яном. Функционер отметил, что постарается его организовать как можно раньше.