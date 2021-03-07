Тактаров — Яну: так рождаются легенды

Прославленный ветеран смешанных единоборств, победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров оставил комментарий под постом Петра Яна на странице в «Инстаграме». Тактаров попытался успокоить соотечественника, потерпевшего первое поражение в UFC, и добавил, что именно в таких поединках «рождаются легенды».

«Утро вечера мудренее. Так рождаются легенды», — написал Тактаров.

Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Пётр Ян выступил в основном карде турнира UFC 259. Россиянин впервые защищал титул чемпиона в легчайшем весе, его соперником стал Альджамейн Стерлинг. Встреча завершилась в четвёртом раунде, когда Ян пробил запрещённый удар коленом. Судьи решили дисквалифицировать Петра, победа была присуждена Стерлингу.