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Ян назвал Стерлинга клоуном, тот жёстко ответил

Ян назвал Стерлинга клоуном, тот жёстко ответил
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян достаточно жёстко отреагировал на фотографию, которую разместил на своей странице в «Инстаграме» боец лиги Мераб Двалишвили. На снимке грузинский боец стоит рядом со счастливым Альджамейном Стерлингом, который держит на плечах пояс чемпиона UFC, полученный после противостояния с Яном.

Пётр под этим постом назвал бойцов «клоунами», поставив соответствующее эмодзи, а на своей странице в «сториз» иронично отметил, что со Стерлингом всё в порядке.

Альджамейн ответил на этот выпад на своей странице в «твиттере».

«Пётр, позволь мне пробить тебе чистый удар коленом в висок, пока ты этого не будешь видеть. Посмотрим, кто тогда будет клоуном. Могу признать, что в четвёртом раунде ты стал попадать чаще, но статистически наш поединок был близок, даже невзирая на то что я рано устал. Клоун здесь ты», — написал Стерлинг на своей странице.

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