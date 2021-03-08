Пётр Ян признал, что действовал не по плану в бою со Стерлингом

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян прокомментировал поражение от Алджэмейна Стерлинга в поединке на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск.

«Мы шли не по плану. План был меньше бороться. Если вообще не бороться.

В поздних раундах я чувствовал, что он не такой сильный. Как оказалось, и не такой большой. Я мог что-то пробовать, делать свои наработки», — приводит слова Яна ТАСС.

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.