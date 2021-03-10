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Аскрен: не нужно быть боксёром мирового уровня, чтобы побить Джейка Пола

Аскрен: не нужно быть боксёром мирового уровня, чтобы побить Джейка Пола
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион Bellator и ONE Championship Бен Аскрен поделился мыслями о предстоящем поединке с блогером Джейком Полом.

«Я только неделю в Лос-Анджелесе, так что я собираюсь получить от Фредди Роуча как можно больше. Я пытаюсь быть как можно лучшим боксёром. У меня нет впечатления, что я являюсь профессиональным боксёром. Я был в десятке сильнейших в четырёх видах спорта, так что я знаю, что такое — мировой уровень. Я не являюсь боксёром мирового уровня. Но мне и не нужно им быть, чтобы избить Джейка Пола. Это не будет сложно», — приводит слова Бена Аскрена MMAJunkie.

Напомним, встреча Бена Аскрена и Джейка Пола запланирована на 17 апреля 2021 года. Бен выступит в профессиональном боксе впервые в карьере. Поединок пройдёт в Атланте (США).

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