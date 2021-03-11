Президент UFC: Нурмагомедов — лучший в мире. Как он может тормозить дивизион?

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о чемпионе промоушена в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове, который в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры.
«Хабиб не тормозит дивизион. Как он может тормозить дивизион? Всем этим парням нужно драться между собой…
Вот Порье, например, первый номер. Но как прошёл его бой с Хабибом? Всем этим ребятам нужно драться между собой и доказывать.
Хабиб — абсолютно лучший в мире. Мне кажется, для него ещё в этом спорте осталось много чего интересного», — сказал Уайт в интервью BT Sport.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
- 11 марта 2021
-
11:08
-
10:01
-
09:00
-
08:14
-
06:17
-
03:48
-
00:33
- 10 марта 2021
-
23:54
-
22:25
-
21:51
-
20:43
-
19:47
-
18:38
-
17:16
-
15:47
-
15:00
-
14:01
-
13:19
-
12:16
-
11:01
-
10:51
-
10:01
-
08:50
-
00:29
-
00:20
- 9 марта 2021
-
23:34
-
22:59
-
21:16
-
20:42
-
19:17
-
18:40
-
17:21
-
17:13
-
16:31
-
16:00