Президент UFC: Нурмагомедов — лучший в мире. Как он может тормозить дивизион?

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о чемпионе промоушена в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове, который в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры.

«Хабиб не тормозит дивизион. Как он может тормозить дивизион? Всем этим парням нужно драться между собой…

Вот Порье, например, первый номер. Но как прошёл его бой с Хабибом? Всем этим ребятам нужно драться между собой и доказывать.

Хабиб — абсолютно лучший в мире. Мне кажется, для него ещё в этом спорте осталось много чего интересного», — сказал Уайт в интервью BT Sport.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.