Чимаев обратился к Мэгни при помощи эмодзи

Боец UFC Хамзат Чимаев обратился к другому представителю полусреднего веса Нилу Мэгни. Чимаев тегнул американца на своей странице в «Инстаграме» и добавил к этому эмодзи, призывающий к тишине. Не исключено, что таким образом Чимаев намекает, что его следующим соперником станет именно Нил.

В прошлом возможный поединок Хамзата с Нилом уже обсуждался, но в итоге боссы UFC организовали шведу чеченского происхождения схватку с Леоном Эдвардсом. Встреча Чимаева с британцем переносилась несколько раз и в итоге была отменена.

Причиной этого стали тяжёлые последствия коронавируса, с которыми столкнулся Чимаев. Из-за них Хамзат даже объявлял о завершении карьеры, но позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убедил спортсмена продолжить выступать.

Соответствующий пост доступен на странице Чимаева в «Инстаграме».