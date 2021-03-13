Стал известен спарринг-партнёр Поветкина перед боем с Уайтом. Это трёхкратный чемпион мира

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин продолжает подготовку к поединку с Диллианом Уайтом. Стало известно, кто является спарринг-партнёром россиянина в преддверии важной схватки.

Поветкин тренируется вместе с трёхкратным чемпионом мира по любителям и бронзовым призёром Олимпиады-2012 Магомедрасулом Меджидовым.

«Александру Поветкину помогает трёхкратный чемпион мира в любителях и бронзовый олимпийский призёр Магомедрасул Меджидов», — говорится в заявлении пресс-службы промоутерской компании «Мир Бокса» на странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице в «Инстаграме».

Напомним, повторный поединок Поветкина с Уайтом пройдёт 27 марта на Гибралтаре.