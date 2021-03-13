Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Стал известен спарринг-партнёр Поветкина перед боем с Уайтом. Это трёхкратный чемпион мира

Стал известен спарринг-партнёр Поветкина перед боем с Уайтом. Это трёхкратный чемпион мира
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин продолжает подготовку к поединку с Диллианом Уайтом. Стало известно, кто является спарринг-партнёром россиянина в преддверии важной схватки.

Поветкин тренируется вместе с трёхкратным чемпионом мира по любителям и бронзовым призёром Олимпиады-2012 Магомедрасулом Меджидовым.

«Александру Поветкину помогает трёхкратный чемпион мира в любителях и бронзовый олимпийский призёр Магомедрасул Меджидов», — говорится в заявлении пресс-службы промоутерской компании «Мир Бокса» на странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице в «Инстаграме».

Напомним, повторный поединок Поветкина с Уайтом пройдёт 27 марта на Гибралтаре.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021