Стал известен спарринг-партнёр Поветкина перед боем с Уайтом. Это трёхкратный чемпион мира
Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин продолжает подготовку к поединку с Диллианом Уайтом. Стало известно, кто является спарринг-партнёром россиянина в преддверии важной схватки.
Поветкин тренируется вместе с трёхкратным чемпионом мира по любителям и бронзовым призёром Олимпиады-2012 Магомедрасулом Меджидовым.
«Александру Поветкину помогает трёхкратный чемпион мира в любителях и бронзовый олимпийский призёр Магомедрасул Меджидов», — говорится в заявлении пресс-службы промоутерской компании «Мир Бокса» на странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост доступен на странице в «Инстаграме».
Напомним, повторный поединок Поветкина с Уайтом пройдёт 27 марта на Гибралтаре.
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