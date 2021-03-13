Шевченко: уверена — Намаюнас одержит победу в бою с Вэйли Чжан

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от поединка чемпионки минимального веса Вэйли Чжан и Роуз Намаюнас, который состоится 24 апреля.



«Не хочу даже думать о бое с Чжан, потому что уверена — Намаюнас одержит победу. Если это случится, то не будет никакого смысла обсуждать бой с Чжан. Всё будет зависеть от их боя. Я обязательно посмотрю его. Если победу одержит Чжан – без проблем, добро пожаловать. Я без вопросов подерусь с ней, я хорошо понимаю её стиль и что она из себя представляет как боец. Но сейчас для меня важнее подготовка к бою с Андраде», — приводит слова Шевченко BJPenn.



Шевченко проведёт следующий бой на турнире UFC 261, который состоится 24 апреля 2021 года. Соперницей Шевченко станет Джессика Андраде.