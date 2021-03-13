Жорж Сен-Пьер показал трюк на брусьях

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, канадский спортсмен Жорж Сен-Пьер показал впечатляющую физическую форму. В новом видео, опубликованном в «инстаграме» бойца, Сен-Пьер выполняет трюк на брусьях.



«Лёгкая тренировка перед сном. Потянет ли на 5 из 10?» — подписал видеозапись Жорж Сен-Пьер.

Если у вас не отображается видеозапись, то её можно посмотреть в «инстаграме» Жоржа Сен-Пьера.

Напомним, Жор Сен-Пьер не выступает с осени 2017 года. В последнем поединке он досрочно победил Майкла Биспинга, отобрав у него титул чемпиона в среднем весе. На протяжении долгого времени Сен-Пьера упоминали в качестве возможного соперника для действующего чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.