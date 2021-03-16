Лебзяк: с приходом Путина мы стали уверенно себя чувствовать за рубежом

Олимпийский чемпион 2000 года, бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк высказался о Президенте России Владимире Путине. По словам специалиста, при нынешнем главе государства граждане могут чувствовать себя уверенней.

«Считаю, что распад СССР — это, конечно, трагедия. Но мы уже это пережили. Всё-таки не хватает патриотического чувства. Может, сейчас это уже меняется. С приходом Владимира Владимировича мы стали уверенно себя чувствовать за рубежом. Когда знаешь, что за тебя могут заступиться, защитить, ты себя уже иначе чувствуешь, нормально идёшь. Когда был Советский Союз, мы гордились этим. Руки-ноги связаны, но нам до горла бы добраться, чтобы отгрызть! Вот такие мы были. Потихоньку это сейчас возвращается. Хотя в борьбе, боксе и других видах спорта тенденция, которая была в СССР, так и продолжается.



Есть ли сейчас у нашего государства идеология? Думаю, да. Во-первых, не лезьте к нам. Мы всегда готовы встретить вас хлебом-солью, но если будете лезть к нам со своим самоваром, учить нас, то вы нам не нужны. У нас есть своя история. Мы одни из населения (мира), но у нас богатая история. Наша национальная идея — любить свою Родину. Мне кажется, это самое главное. Я всегда говорю своим спортсменам: «Вы одеваетесь, обуваетесь, сборы, соревнования. Кто всё это делает? Государство. От вас одна задача — побеждать. Да, ты можешь проиграть, но ты выползи с ринга». То есть самое главное — любить свою страну. И я всегда говорю: «Ребята, понято, что все мы хотим жить. Но вы должны быть готовы и умереть за свою страну. Дай бог всем здоровья, но если выходишь на ринг, то должен хоть сдохнуть там, но руку тебе поднять должны», — сказал Лебзяк в интервью на канале Оксаны Кравцовой в YouTube.