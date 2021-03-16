Лебзяк объяснил феномен Нурмагомедова и оценил шансы Хабиба вернуться в MMA

Олимпийский чемпион 2000 года, бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк поделился мыслями о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове, а также оценил вероятность его возвращения в профессиональный спорт.

«Я всегда говорю, что есть 1 процент таланта и 99 — пахоты. Пока ничего нового не придумали. Хабиб действительно трудяга. Он первым заходит в зал и последним выходит, только так. Ничего тут нового нет. И я своим спортсменам говорю: «Если бы мои усы были как у Хоттабыча — чтобы дынь-дынь-дынь и чемпион, я бы эти усы все повырывал. Но такого не бывает. Поэтому только пахота, пахота, пахота». Надо чем-то жертвовать.



Мне тяжело сказать, вовремя ли Хабиб ушёл. Всё-таки спортивная жизнь кажется долгой, но она кратковременная. Значит, он не то чтобы сломался, но потерял какой-то винтик. И всё — предел. Имею в виду потерю папы. Всё-таки отложилось это в сердце, и он принял такое решение. Не хочу рассуждать, правильно он это сделал или нет. Он считает это нужным, он лидер, и я полностью отдаю это ему на откуп.



Не могу сказать, вернётся ли Хабиб. Если так посмотреть, из ушедших процентов 90 потом возвращались. Уходили, а потом возвращались. Это и в футболе было, и в борьбе, и в боксе. Ушёл, год прошёл — раз, возвратился. Что будет через год, не могу сказать. Может, он пойдёт на тренерскую работу, будет работать с детьми. Думаю, у него получится. Но пусть он сам решает. Я желаю ему удачи и новых побед уже в повседневной жизни», — сказал Лебзяк в интервью на канале Оксаны Кравцовой в YouTube.