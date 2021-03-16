Лебзяк: наша боксёрша ушатала двух мужчин. Я им сказал: «Или забираете заявление, или...»

Олимпийский чемпион 2000 года, бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк поделился мыслями о популяризации женского бокса. Специалист дал понять, что не против подобного явления, а в качестве зарисовки к сюжету рассказал забавную историю, как одна российская боксёрша остудила пыл слишком навязчивых ухажёров.

«Если честно, раньше я был против женского бокса. Но в начале 1990-х провёл анализ и задался вопросом: а чем одно от другого отличается? Это медаль для страны, и для меня нет роли, кто её завоюет, — мужчина или женщина. Есть женщины, которые надают и мужчинам. Но не думаю, что боксёрша будет применять силу в быту. Если мужчина будет что-то лишнее себе позволять, то да. Почему нет? А отпор он, может, и даст, но только если успеет.



Когда мужчина смотрит на женщину, он видит в ней женщину, а не спортсмена. И он не знает, каким она видом спорта занимается. У нас были такие случаи. Идут красивые девчонки на шпильках, но они чемпионки мира и чемпионки Европы по боксу. Конечно, кто-то хочет подкатить, ущипнуть. А если ущипнул, то это был последний щип, который он мог сделать. Будут лежать штабелями.



У меня были такие случаи в 1993-м или 1994-м. Я не буду называть имя, но девушка двоих ушатала, одному челюсть сломала, другому — ребро. Она идёт по улице, а они домогались, домогались, домогались. Кто-то, видимо, дотронулся — и на, держи! Когда я пришёл, они сидят в клетке побитые. И она сидит в клетке рядышком. Её потом вывели. Я говорю: «Вы мужики. Вы чего написали заявление-то? Вы сейчас выйдете на улицу, и вам это заявление засунут в одно место. Или забирайте, или, ребят...» Позабирали. Не ожидали», — сказал Лебзяк в интервью на канале Оксаны Кравцовой в YouTube.