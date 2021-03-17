У Беспутина поменялся соперник за три дня до боя

У бывшего чемпиона WBA в полусреднем весе россиянина Александра Беспутина сменился соперник за три дня до боя.

Соперником Беспутина должен был стать аргентинец Максимилиано Верон, однако он прислал организаторам турнира документ о положительном результате теста на коронавирус. Вместо Верона россиян встретится с украинцем Виктором Плотниковым.

«У меня сменился соперник. На всё божья воля, значит, так и должно быть. Я слышал про Плотникова, это заслуженный мастер спорта Украины. Думаю, это интересный бой для нас обоих. Это опытный соперник, но его бои я пока не смотрел, нам предстоит это сделать. Я ждал бой полтора года, поэтому никаких мыслей об отказе не было. Последние полгода я готовился на ринг, но были переносы, и сейчас я бы ни за что в жизни не отказался бы», — приводит слова Беспутина «Р-Спорт».