Майк Тайсон назвал дату следующего боя

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон рассказал, что следующий поединок проведёт 29 или 31 мая. При этом он не сообщил, кто станет его соперником.

«В конце мая. Где они сражались (Сауль Альварес и Авни Йылдырым, которые провели бой в Майами. — Прим. «Чемпионата»). 29 или 31 мая, что-то вроде этого», — приводит слова Тайсона BoxingScene.

Напомним, в ноябре 2020 года Майк Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.

На счету 54-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.