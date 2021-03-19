Тищенко рассказал об ожиданиях от боя с Мчуну

Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко 27 марта 2021 года проведёт бой с южноафриканским боксёром Табисо Мчуну, обладателем титула «серебряного» чемпиона WBC, который он забрал благодаря победе над Денисом Лебедевым. Российский боксёр поделился ожиданиями от поединка.

«Уровень оппозиции, которую мне предстоит пройти, совершенно разнится с той, которая у меня была. Выходить на Мчуну и боксировать 12 раундов будет сложно. Но я готов, я верю в себя, верю в нашу работу с тренером, всё увидим 27 марта. У меня уже изменилось мышление, тактика, изменился процесс подготовки. Мне предстоит очень длинная дистанция, и нужно понимать, что один-два раунда ничего не решают в масштабах целой дистанции.

Мы работаем с титулованными ребятами: я спаррингую с Садамом Магомедовым (мастер спорта международного класса, трёхкратный чемпион России. — Прим. «Чемпионата»), Игорем Михалкиным (дрался за пояс WBO с Сергеем Ковалёвым. — Прим. «Чемпионата») и Николаем Гришуниным», — рассказал боксёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Бой Тищенко — Мчуну возглавит вечер бокса от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК. В случае победы Тищенко выйдет на победителя пары Макабу — Папин, которые вскоре проведут реванш и определят чемпиона мира WBC.