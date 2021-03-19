«Я собираюсь лупить его по лицу». Мэтт Митрион — о бое с Форчуном на Bellator 255

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион, выступающий в Bellator в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от поединка с Тайреллом Форчуном, который состоится на турнире Bellator 255 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ночь со 2 на 3 апреля мск.

«Мы с Тайреллом хорошо знаем друг друга. Не думаю, что удивлю кого-то, если скажу, что собираюсь лупить его по лицу. А он сделает всё возможное, чтобы избежать этого. Он постарается схватить меня за бёдра и опрокинуть меня.

Думаю, он будет действовать примерно так, как Райан Бейдер, придерживаться его плана, с помощью которого тот победил меня. Знаю, он живёт в Аризоне, поэтому, возможно, тренируется с Бейдером», — приводит слова Митриона издание LowKick MMA.