Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Я собираюсь лупить его по лицу». Мэтт Митрион — о бое с Форчуном на Bellator 255

«Я собираюсь лупить его по лицу». Мэтт Митрион — о бое с Форчуном на Bellator 255
Бокс/ММА / Bellator 0

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион, выступающий в Bellator в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от поединка с Тайреллом Форчуном, который состоится на турнире Bellator 255 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ночь со 2 на 3 апреля мск.

«Мы с Тайреллом хорошо знаем друг друга. Не думаю, что удивлю кого-то, если скажу, что собираюсь лупить его по лицу. А он сделает всё возможное, чтобы избежать этого. Он постарается схватить меня за бёдра и опрокинуть меня.

Думаю, он будет действовать примерно так, как Райан Бейдер, придерживаться его плана, с помощью которого тот победил меня. Знаю, он живёт в Аризоне, поэтому, возможно, тренируется с Бейдером», — приводит слова Митриона издание LowKick MMA.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021