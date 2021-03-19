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Фергюсон — Нурмагомедову: веди себя хорошо, болван. Ещё увидимся

Фергюсон — Нурмагомедову: веди себя хорошо, болван. Ещё увидимся
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на пояс UFC в лёгком весе Тони Фергюсон оставил комментарий под постом главы промоушена Даны Уайта в «Инстаграме», в котором тот объявил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру.

«Веди себя хорошо, болван. Ещё увидимся», — написал Фергюсон, обращаясь к Нурмагомедову.

Фото: https://www.instagram.com/danawhite/?hl=ru

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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