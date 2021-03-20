Махачев рассказал, что могло бы заставить Хабиба возобновить карьеру

Боец UFC Ислам Махачев рассказал, что могло заставить бывшего чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова вернуться в октагон.

«Если бы дома сказали Хабибу вернуться, если бы друзья сказали, что надо бы подраться с кем-то, если был бы какой-нибудь принципиальный бой, если бы все толпой собрались и поговорили с ним, то тогда был бы какой-то шанс. Но никто не хочет, чтобы он возвращался, потому что тут уже эмоции и все эти переживания», — приводит слова Махачева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи. Президент UFC Дана Уайт на протяжении нескольких месяцев убеждал россиянина возобновить карьеру, но 19 марта подтвердил, что Хабиб не вернётся.