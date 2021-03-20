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Махачев прокомментировал слова Макгрегора о том, что «он сделал Хабиба»

Махачев прокомментировал слова Макгрегора о том, что «он сделал Хабиба»
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Ислам Махачев прокомментировал слова бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который заявил, что экс-чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обязан ему своей популярностью.

«Если Дана Уайт и его команда не захотят, ты даже если будешь выигрывать, то ничего не добьёшься. Если они тебя не захотят качать — ты так ничего и не заработаешь. Есть же много ребят, кто дрался с Конором, громкие бои проводили. Но они не заработали такой славы, таких денег, как Хабиб. Нурмагомедов стал интересен UFC, и поэтому так всё получилось», — приводит слова Махачева «Спорт-Экспресс».

Напомним, вчера, 19 марта, Конор Макгрегор отреагировал на официальный уход из спорта Хабиба Нурмагомедова и заявил, что именно он «сделал» россиянина.

«Ты вышел из моих больших ирландских яиц». Конор напомнил Хабибу, кто сделал его звездой
Не удержался от троллинга и экс-чемпион UFC Джон Джонс. Костлявого Хабиб сдвинул из топа рейтинга лучших из лучших.
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