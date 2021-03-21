Хабиб: что мне остаётся? Только бои ради денег, а они мне не нужны

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о завершении карьеры.
«Когда у тебя есть сила, когда ты лучший в мире, известный, у тебя есть деньги — отказаться от всего этого очень сложно. Возможно, люди никогда меня не поймут, но я очень надеюсь, что они поддержат моё решение. Потому что у всех своя точка зрения. На мой взгляд, мне нужно остановиться. Потому что я чувствую, что каждый мой бой, каждый тренировочный лагерь отнимает годы у моей матери.
Что мне остаётся делать? Я пришёл в этот спорт, чтобы показать кто я, стать лучшим. Я чемпион мира, я защищал титул трижды, выиграл главный бой в истории UFC. Что мне остаётся? Только бои ради денег. Они мне не нужны. Я очень доволен своей карьерой. Мне нечего доказывать. Я добился всего в этом спорте, мне больше нечего делать», — сказал Хабиб в интервью для ESPN.
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