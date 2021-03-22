Бетербиев: я помню нелестные высказывания Ковалёва обо мне, но делаю ему скидку

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поделился мыслями о бывшем чемпионе мира Сергее Ковалёве, дав понять, что не намерен с ним биться.

«Сможет ли Сергей Ковалёв выйти на пик формы ещё раз? Почему мне такие вопросы задают? Мы с ним не общаемся. Если бы мы дружили, он бы делился со мной. А так, зачем мне такой вопрос задавать? Знаете, когда Ковалёв был чемпионом, он позволял себе нелестно обо мне высказываться. Наверное, хорошее настроение было, не сдержался. Боксёры так делают, надо делать скидки. Я ему делаю скидку. Но я всё это помню, не забыл это.

Как бы то ни было, у меня спортивная составляющая на первом месте. Когда у него был титул чемпиона мира, он был мне реально интересен. А сейчас, зачем мне с ним драться? Смысла я не вижу», — сказал Бетербиев на пресс-конференции после боя с Адамом Дейнесом, фрагмент которой размещён на канале FightSpace в YouTube.