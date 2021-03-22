Бетербиев может сразиться с Биволом

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев может выйти на ринг с обладателем пояса WBA соотечественником Дмитрием Биволом. Об этом рассказал тренер Бетербиева Марк Рэмси.

По словам тренера, объединительный бой может состояться в том случае, если Бивол победит Крэйга Ричардса 1 мая.

«Да, нам интересен объединительный бой за один из титулов. Неважно против кого. Или это будет победитель боя Бивол — Ричардс, или победитель поединка Власов — Смит», — приводит слова Рэмси ТАСС.

Напомним, 20 марта Артур Бетербиев победил немца Адама Дейнеса. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Рефери остановил бой после тяжёлого нокаута соперника. При этом Дейнес уже в первом раунде побывал в нокдауне, но сумел продолжить бой. Для Бетербиева эта встреча стала первой с октября 2019 года. Тогда он нокаутировал украинца Александра Гвоздика и отобрал у него пояс WBC. Всего на его счету 16 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 16 побед.