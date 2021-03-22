Рябинский прокомментировал победу Бетербиева над Дейнесом

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал победу россиянина Артура Бетербиева над немцем Адамом Дейнесом в поединке, состоявшемся в минувшие выходные.

«Бетербиев отлично всё сделал. Я думал, что закончится раньше, но он поработал, раскидался. Это хорошо для возвращения.

Бой уверенный, чёткий. Бетербиев контролировал ситуацию везде», — цитирует Рябинского ТАСС.

Напомним, 20 марта Артур Бетербиев победил немца Адама Дейнеса. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Рефери остановил бой после тяжёлого нокаута соперника. При этом Дейнес уже в первом раунде побывал в нокдауне, но сумел продолжить бой. Для Бетербиева эта встреча стала первой с октября 2019 года. Тогда он нокаутировал украинца Александра Гвоздика и отобрал у него пояс WBC. Всего на его счету 16 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 16 побед (все — нокаутом).