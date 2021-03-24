Майк Тайсон объявил, что проведёт третий бой с Холифилдом
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон проведёт третий бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Эвандером Холифилдом. Ранее сообщалось, что Тайсон отказался от $ 25 млн за третий поединок с Холифилдом.
«Единственное, что осталось сделать, — пересмотреть некоторые пункты в контракте, и тогда мы увидим третий бой. Холифилд — скромный парень, он верит в бога, как и я. Хочу добиться успеха 29 мая», — приводит словаТайсона издание Bad Left Hook.
Напомним, в прошлом боксёры встречались дважды. Оба поединка завершились в пользу Холифилда. Вторая встреча ознаменовалась громким скандалом: Тайсон в третьем раунде в порыве гнева откусил Эвандеру кусочек уха.
Рекомендуем вам
- 24 марта 2021
-
18:01
-
16:00
-
15:07
-
14:11
-
13:48
-
13:01
-
11:00
-
10:45
-
10:09
-
09:39
-
09:20
-
08:40
-
06:24
-
04:15
-
03:55
-
03:03
-
01:03
-
00:42
-
00:32
- 23 марта 2021
-
23:10
-
22:37
-
21:33
-
20:52
-
19:30
-
18:36
-
17:24
-
16:16
-
16:00
-
15:01
-
14:41
-
14:29
-
14:15
-
13:33
-
13:00
-
12:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам