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Майк Тайсон объявил, что проведёт третий бой с Холифилдом

Майк Тайсон объявил, что проведёт третий бой с Холифилдом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон проведёт третий бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Эвандером Холифилдом. Ранее сообщалось, что Тайсон отказался от $ 25 млн за третий поединок с Холифилдом.

«Единственное, что осталось сделать, — пересмотреть некоторые пункты в контракте, и тогда мы увидим третий бой. Холифилд — скромный парень, он верит в бога, как и я. Хочу добиться успеха 29 мая», — приводит словаТайсона издание Bad Left Hook.

Напомним, в прошлом боксёры встречались дважды. Оба поединка завершились в пользу Холифилда. Вторая встреча ознаменовалась громким скандалом: Тайсон в третьем раунде в порыве гнева откусил Эвандеру кусочек уха.

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