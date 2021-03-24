Кэт Зингано сразится с Оливией Паркер на Bellator 256

Бывшая претендентка на пояс UFC в женском легчайшем весе Кэт Зингано, которая провела дебютный поединок в Bellator в сентябре 2020 года, вернётся в октагон в ночь с 9 на 10 апреля мск. Её соперницей станет представительница женского полулёгкого веса Оливия Паркер, бой состоится на турнире Bellator 256, который пройдёт в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Об этом сообщает MMA Mania.
38-летняя Зингано надеется, что победа над Паркер откроет ей путь к титульному бою с Крис Сайборг. Победа над Габриэль Холлоуэй на Bellator 245 стала для неё первой с момента поражения в поединке с Меган Андерсон на турнире UFC 232.
Что касается 39-летней Паркер, то последний бой она провела в июле 2020 года. На турнире Invicta 40 она проиграла Челси Чендлер сабмишеном в первом раунде.
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