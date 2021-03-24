Поветкин готов провести третий бой с Уайтом

Российский боксёр Александр Поветкин признался, что ему было бы интересно провести третий поединок с британцем Диллианом Уайтом. Соперники проведут бой-реванш в ночь на 28 марта. Первый поединок оппонентов проходил летом 2020 года. Тогда бой был остановлен в пятом раунде, Поветкин отправил соперника в нокаут, хотя дважды побывал в нокдауне.
«Конечно, мне бы хотелось получить с ним третий бой, если я проиграю. Почему нет? Я всегда рад, когда есть возможность провести интересный бой. Уайт — хороший и сильный боксёр. Было бы интересно подраться с ним вновь», — сказал Поветкин во время пресс-конференции.
На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.
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