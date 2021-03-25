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Поветкин дважды протянул руку Уайту. В первый раз Диллиан его проигнорировал

Поветкин дважды протянул руку Уайту. В первый раз Диллиан его проигнорировал
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

Британский боксёр Диллиан Уайт пожал руку Александру Поветкину на стердаунах. Во время взвешивания британец не стал этого делать.

После дуэли взглядов Александр протянул ему руку, вероятно, из вежливости. Уайт после непродолжительных размышлений протянул свою в ответ. Поветкин одобрительно кивнул.

Реванш Уайта и Поветкина состоится в Гибралтаре 27 марта. В первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.

Бой Поветкин — Уайт 2. Витязь научил Диллиана уважению, вне ринга он уже победил! LIVE!
Всё самое интересное о важнейшем для Александра поединке — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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