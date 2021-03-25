В Москве арестовали участника нападения на Мирзаева. Расула избили за слова о Хабибе

24 марта на Варшавском шоссе правоохранительными органами города Москвы был задержан гражданин РФ Магомед Манилов, сообщает «Комсомольская Правда». Мужчина находился в федеральном розыске на протяжении нескольких лет. В столице он был проездом.

Манилов являлся участником нападения на известного бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева, которое случилось в декабре 2016 года. Тогда группа лиц ворвалась в квартиру Мирзаева и жестоко избила его, в том числе применив биты. При этом от Расула требовали извинений, которые он принёс. Впоследствии он долго залечивал травмы.

Тогда одного из нападавших удалось задержать. Им оказался друг Хабиба Нурмагомедова Камил Аллахвердиев. Свой поступок он объяснил тем, что Мирзаев позволил себе резкие высказывания в адрес Нурмагомедова.

По сведениям источников, за несколько дней до избиения Мирзаева тот в одном из ночных клубов Москвы вступился за спарринг-партнёра Конора Макгрегора Артёма Лобова, чем и вызвал гнев сторонников Нурмагомедова, что привело к конфликту.

Задержанному 24 марта Манилову предъявлено обвинение по статьям «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, причинённое группой лиц с применением оружия» (до 5 лет) и «Нарушение неприкосновенности жилища» (до 2 лет). В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.