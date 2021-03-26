Дана Уайт подробно рассказал детали решающего разговора с Нурмагомедовым

Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему считает, что бывший чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов больше не вернётся. По словам функционера, спортсмен не хочет подвергать стрессам свою маму. Кроме того, функционер отметил, что у Нурмагомедова также отсутствует финансовая мотивация.

«Когда бойцы возвращаются после ухода из спорта, думаю, что ими руководят финансы, всё из-за денег. Хабибу не будут нужны деньги ещё очень долго. Во время нашего последнего разговора, когда мы ужинали, я чувствовал, что с ним покончено. Он чувствовал, что его бои оказывают сильное давление на его родителей. Теперь, когда умер его отец, он смотрит на свою мать. Он сказал, что не может так поступить с мамой», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

Отметим, что именно после того разговора Дана Уайт признал, что Хабиб не вернётся в спорт.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры ещё 24 октября 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи. Президент UFC Дана Уайт долгое время пытался убедить россиянина вернуться в октагон, но на минувшей неделе подтвердил, что Хабиб не вернётся. После этого пояс в лёгком весе стал вакантным. Его оспорят Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра.