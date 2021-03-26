Минеев назвал основную силу Поветкина в бою с Уайтом

Российский боец MMA Владимир Минеев рассказал об ожиданиях от матча-реванша боксёров Александра Поветкина и Диллиана Уайта, который состоится в ближайшие выходные.

«Я априори буду болеть за Александра Поветкина как за земляка, как за десантника, как за русского мужика и как за нашего соотечественника, как за человека, который не раз доказывал, что самые трудные ситуации может переломить в свою пользу, самый тяжёлый исход боя, как было с Уайтом в первом бою. Он был андердогом, четыре раунда он проигрывал и в последний момент изменил весь ход боя. Думаю, это есть основная сила Александра в этом бою. И то, что он всегда идет до конца, его стальной характер, он опасен до самого конца.

Возвращаясь к прошлому бою, думаю, что тысячекратные повторения в зале дали тот результат, который был в конце четвёртого раунда в первом бою, когда Саня из крутого пике нанес левый апперкот и отправил Уайта в нокаут. Если бы я был на месте секунданта, я говорил бы: Саня, делай своё», — цитирует Минеева «РЕН ТВ».

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде. На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.