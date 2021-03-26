Стал известен соперник Харитонова по бою на голых кулаках. Это бывший боец UFC

Соперником российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова, выступающего в MMA-промоушене Bellator, по поединку на голых кулаках станет бывший боец UFC Джеймс Максуинни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова организаторов поединка.

«Харитонов проведёт бой против Максуинни», — сообщил источник.

Бой пройдёт в США, в апреле. 40-летний Максуинни представляет Ирландию. Всего на его счету 15 побед и 18 поражений в смешанных единоборствах. В кикбоксинге спортсмен победил в 46 поединках и потерпел семь поражений.

«Это будет грандиозный проект не с одним турниром, а с рядом турниров. И, возможно, в ближайшее время чемпион организации будет определён в следующих поединках», — говорил ранее Харитонов.

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