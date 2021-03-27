Поветкин: уверен, что Диллиан Уайт будет лучше во втором поединке

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин поделился ожиданиями от встречи с Диллианом Уайтом. Россиянин убеждён, что в этот раз его соперник будет лучше, чем в первой схватке.

«Хочется поблагодарить Эдди Хирна, Matchroom Boxing. Мне очень приятно здесь находиться, очень хорошие люди, позитивная атмосфера.



Я уверен, что в этом бою Диллиан будет лучше, я буду предусмотрительнее, лучше будет у меня защита. Так что я уже забыл про тот бой, что был. Я думаю о том бое, который будет. Я всегда выхожу выигрывать. Мне нет разницы, с кем боксировать и как, я всегда выхожу за победой. И больше я ни о чём не думаю», — написал Поветкин на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, первая встреча Поветкина и Уайта прошла 22 августа 2020 года. Тогда россиянин победил нокаутом в пятом раунде. Второй бой состоится 27 марта. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Поветкин — Уайт 2.