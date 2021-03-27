Поветкин: уверен, что Диллиан Уайт будет лучше во втором поединке

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин поделился ожиданиями от встречи с Диллианом Уайтом. Россиянин убеждён, что в этот раз его соперник будет лучше, чем в первой схватке.
«Хочется поблагодарить Эдди Хирна, Matchroom Boxing. Мне очень приятно здесь находиться, очень хорошие люди, позитивная атмосфера.
Я уверен, что в этом бою Диллиан будет лучше, я буду предусмотрительнее, лучше будет у меня защита. Так что я уже забыл про тот бой, что был. Я думаю о том бое, который будет. Я всегда выхожу выигрывать. Мне нет разницы, с кем боксировать и как, я всегда выхожу за победой. И больше я ни о чём не думаю», — написал Поветкин на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, первая встреча Поветкина и Уайта прошла 22 августа 2020 года. Тогда россиянин победил нокаутом в пятом раунде. Второй бой состоится 27 марта. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Поветкин — Уайт 2.
- 27 марта 2021
-
15:20
-
14:27
-
13:59
-
13:38
-
12:44
-
11:59
-
10:48
-
10:14
-
09:31
-
09:15
-
03:50
-
00:42
-
00:38
-
00:24
-
00:17
-
00:02
- 26 марта 2021
-
23:41
-
22:58
-
22:49
-
21:59
-
20:58
-
20:20
-
19:39
-
18:37
-
17:56
-
17:18
-
16:17
-
15:44
-
15:03
-
14:21
-
14:00
-
13:53
-
13:23
-
13:02
-
12:52