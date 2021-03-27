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Алексей Тищенко дал прогноз на бой Поветкин — Уайт

Алексей Тищенко дал прогноз на бой Поветкин — Уайт
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился ожиданиями от повторной встречи Александра Поветкина с Диллианом Уайтом. По словам титулованного ветерана любительского ринга, в этой схватке небольшое психологическое преимущество будет на стороне россиянина.

«Бой будет интересным и напряжённым. Психологически и морально у Поветкина небольшой перевес, но совсем небольшой. Конечно, верю в его победу, но соперник достаточно сложный.

Разница в возрасте — это не основной фактор. Поветкин может победить за счёт своего опыта, более рационального расходования сил, тактической постановки. Ну и сила одного удара, которая у Александра присутствует. В любой момент боя, даже если будет проигрывать, есть шанс закончить досрочно», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, первая встреча Поветкина и Уайта прошла 22 августа 2020 года. Тогда россиянин победил нокаутом в пятом раунде. Второй бой состоится 27 марта. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Поветкин — Уайт 2.

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