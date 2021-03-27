Ковалёв: Уорд — переоценённый боксёр

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв назвал своего бывшего соперника Андре Уорда переоценённым боксёром, хотя и признал талант американца.
«Если бы у меня была возможность вернуться в 2016-2017 годы, я бы так не переоценивал Уорда. Просто на тот момент я сам себе не верил. Я думал, как же так. Я, парень из Челябинска, буду драться с Олимпийским чемпионом Уордом. То есть, я сам себя недооценил, а его переоценил. И вот такая история получилась. Да, Уорд сильный, базара нет. Но ничего сложного в нём нет. Такой бы был подход. Я считаю, что Уорд переоценённый боксёр. Конечно, он талантливый, но переоценённый» — сказал Ковалёв в интервью, размещённом на канале PRO-бокс с Вадимом Гринихом в YouTube.
Напомним, Ковалёв провёл с Уордом два поединка и в обоих случаях проиграл.
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