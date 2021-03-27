Папин: Поветкин может победить Уайта за счёт несгибаемого характера

Российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин поделился ожиданиями от встречи Александра Поветкина с Диллианом Уайтом. По его словам, Поветкин может победить опасного британца за счёт характера.

«Конечно, жду победы Саши. Все болеем за него! Но понимаем, что это будет непросто. Соперник непростой, сильный, хорошо бьющий. Посмотрим, каким Уайт выйдет на этот поединок: либо он будет мотивированным, сделавшим выводы, либо же надломленным из-за прошлого нокаута.



Если разница в возрасте и скажется, то в более поздних раундах. Всё будет зависеть от того, в каких кондициях находится Поветкин. Он может и на протяжении 12 раундов работать в темпе, а может после седьмого начать сбавлять. Конечно, рассчитываем на то, что Саша в отличной форме.



Поветкин может победить за счёт своего несгибаемого духа и высокой школы. Он олимпийский чемпион, конечно, это большой опыт. Плюс психологически важно, что Саша до этого побеждал Уайта», — сказал Папин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.

Напомним, первая встреча Поветкина и Уайта прошла 22 августа 2020 года. Тогда россиянин победил нокаутом в пятом раунде. Второй бой состоится 27 марта. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Поветкин — Уайт 2.