Нганну: Миочич допустил ошибку, когда полетел на меня

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался о победе в титульном бое со Стипе Миочичем.

«Не знаю, смогу ли подобрать нужные слова, но это просто потрясающе.



Пока что первый бой с Миочичем был моим самым большим опытом в единоборствах. Та ночь января 2018 года была главной в моей жизни. Возможно это прозвучит странно, но несмотря на то что я тогда не взял пояс, это не было поражением в плане опыта, который я получил, и уроков, которые я извлёк. Мой бойцовский IQ вырос, я научился распределять силы в бою, так что результат этого поединка был хорошим. Я извлёк огромную пользу и верю, что это помогло мне выйти на новый уровень.



Перед нокаутом он задел меня правой рукой, но я не был потрясён, а просто отходил, чтобы вернуться на позицию. Мои тренеры, моя команда были здесь, Усман был со мной три дня. Всё, что он делал, это кричал мне: «Успокойся, расслабься, спокойнее, спокойнее!» В этот момент я сказал себе: «Успокойся, ничего не произошло». Я забрал первый раунд, так что продолжал работать также. А он допустил ошибку, полетел на меня. Возможно он думал, что пробил меня или что-то ещё, но в этот момент я поймал его», — сказал Нганну.