Нганну: Миочич допустил ошибку, когда полетел на меня

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался о победе в титульном бое со Стипе Миочичем.
«Не знаю, смогу ли подобрать нужные слова, но это просто потрясающе.
Пока что первый бой с Миочичем был моим самым большим опытом в единоборствах. Та ночь января 2018 года была главной в моей жизни. Возможно это прозвучит странно, но несмотря на то что я тогда не взял пояс, это не было поражением в плане опыта, который я получил, и уроков, которые я извлёк. Мой бойцовский IQ вырос, я научился распределять силы в бою, так что результат этого поединка был хорошим. Я извлёк огромную пользу и верю, что это помогло мне выйти на новый уровень.
Перед нокаутом он задел меня правой рукой, но я не был потрясён, а просто отходил, чтобы вернуться на позицию. Мои тренеры, моя команда были здесь, Усман был со мной три дня. Всё, что он делал, это кричал мне: «Успокойся, расслабься, спокойнее, спокойнее!» В этот момент я сказал себе: «Успокойся, ничего не произошло». Я забрал первый раунд, так что продолжал работать также. А он допустил ошибку, полетел на меня. Возможно он думал, что пробил меня или что-то ещё, но в этот момент я поймал его», — сказал Нганну.
- 28 марта 2021
-
10:18
-
10:05
-
09:49
-
09:43
-
09:35
-
08:53
-
08:21
-
08:04
-
07:27
-
07:09
-
07:03
-
04:38
-
03:41
-
03:12
-
02:59
-
02:49
-
02:32
-
02:11
-
01:57
- 27 марта 2021
-
23:37
-
22:27
-
22:21
-
21:44
-
19:41
-
18:14
-
17:39
-
16:33
-
15:20
-
14:27
-
13:59
-
13:38
-
12:44
-
11:59
-
10:48
-
10:14