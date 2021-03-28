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Вудли — о поражении в бою с Луке: увидел возможность для нокаута и слишком обрадовался

Вудли — о поражении в бою с Луке: увидел возможность для нокаута и слишком обрадовался
Бокс/ММА / UFC 0
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Американский боец Тайрон Вудли прокомментировал поражение от бразильца Висенте Луке в соглавном бою UFC 260 в Лас-Вегасе (США). Поединок в полусреднем весе завершился в первом раунде – американский боец сдался после удушающего приёма. На счету 38-летнего Вудли 19 побед и 7 поражений, у 29-летнего Луке 20 побед и 7 поражений.

«Моя команда подбадривала меня так, как меня давно не подбадривали. Я взял на себя обязательство и поклялся выпустить наружу тигра, который когда-то принёс мне чемпионство. Я увидел возможность для нокаута и слишком обрадовался. Заплатил за это большую цену. Не жалею о своей агрессии, так как именно для этого бог создал меня. Висенте Луке — жёсткий и скромный боец. Для меня было честью разделить с тобой октагон», — написал Вудли на своей странице в «Инстаграме».

Луке победил Вудли удушающим приёмом в соглавном бою на UFC 260
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