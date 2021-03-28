Поветкин прошёл медобследование и возвращается в Россию

Бывший обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин прошёл обследование после поражения нокаутом в бою с Диллианом Уайтом. МРТ-обследование не показало патологий. В скором времени спортсмен вернётся в Россию. По прилёте домой его будет ожидать углублённый медосмотр.
«Хочу всех поблагодарить за поддержку. Со мной всё нормально, всё хорошо. Возвращаемся домой», — сказал Поветкин.
Глава компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский же в очередной раз подчеркнул, что боксёру стоит завершить карьеру.
«Саша прошёл обследование, сразу после боя сделали МРТ — всё нормально. По возвращении будет, конечно, углублённое обследование. Ждём Сашу в России, и своё мнение я уже говорил не раз, надо завершать, но решение будет принимать он сам», — приводит слова Рябинского пресс-служба компании «Мир Бокса» на официальной странице в «Инстаграме».
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