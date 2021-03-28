Диллиан Уайт — Поветкину: уважаю тебя, мой друг
Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт выразил уважение своему недавнему сопернику Александру Поветкину.
«Все мы воины, которые полны страсти. Но также мы и братья. Все, кто выходит на ринг, заслуживают уважения. Александр, я уважаю тебя, мой друг», — написал британец.
Соответствующий пост доступен на странице Уайта в «Инстаграме».
Напомним, в ночь на 28 марта в Гибралтаре прошёл вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились Александр Поветкин и Диллиан Уайт. Британец нокаутировал 41-летнего соперника в четвёртом раунде. Это была вторая встреча боксёров. Первый поединок состоялся в августе 2020 года, тогда нокаутом победил Поветкин.
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