Костя Цзю — Поветкину: Саш, ты ещё вернёшься!

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю обратился к Александру Поветкину, после того как тот проиграл британцу Диллиану Уайту в матче-реванше.

«К громаднейшему сожалению, произошёл реванш. Уайт выиграл. Остановили бой. Угол остановил бой. Наверняка они приняли правильное решение, потому что вблизи видно намного лучше.

В любом случае Сашка — наш чемпион! Мы все должны поддержать его. Он наш настоящий витязь. Саш, ты ещё вернёшься!» — сказал Цзю в видео, выложенном в его «инстаграме».

В ночь с 27 на 28 марта мск Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвёртом раунде. Это был матч-реванш россиянина и британца. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.