Аскрен — Масвидалю: это самый удачный удар коленом в твоей жизни, я сделал тебя знаменитым

Бывший чемпион Bellator и ONE Championship Бен Аскрен ответил на выпал Хорхе Масвидаля в его сторону.

«Я молчал два года, но давай будем честными, Хорхе. Это был самый удачный удар коленом в твоей жизни, и я сделал тебя знаменитым. Не благодари. Ты единогласным решением проиграл Усману и, скорее всего, снова сделаешь это в следующем месяце. Проваливай, неудачник», — написал Аскрен на своей странице в «Твиттере».

Следующим соперником Масвидаля станет Камару Усман. Их поединок пройдёт 24 апреля и возглавит UFC 261.

Напомним, бой Аскрена и Масвидаля состоялся летом 2019 года на турнире UFC 239. Он завершился уже на пятой секунде первого раунда. Масвидаль нанёс сокрушительный удар коленом в голову, который отправил Аскрена в глубокий нокаут. Таким образом, Масвидаль установил рекорд UFC – никому ранее не удавалось нокаутировать соперника за столь короткое время.