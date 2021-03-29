Аскрен — Масвидалю: это самый удачный удар коленом в твоей жизни, я сделал тебя знаменитым

Бывший чемпион Bellator и ONE Championship Бен Аскрен ответил на выпал Хорхе Масвидаля в его сторону.
«Я молчал два года, но давай будем честными, Хорхе. Это был самый удачный удар коленом в твоей жизни, и я сделал тебя знаменитым. Не благодари. Ты единогласным решением проиграл Усману и, скорее всего, снова сделаешь это в следующем месяце. Проваливай, неудачник», — написал Аскрен на своей странице в «Твиттере».
Следующим соперником Масвидаля станет Камару Усман. Их поединок пройдёт 24 апреля и возглавит UFC 261.
Напомним, бой Аскрена и Масвидаля состоялся летом 2019 года на турнире UFC 239. Он завершился уже на пятой секунде первого раунда. Масвидаль нанёс сокрушительный удар коленом в голову, который отправил Аскрена в глубокий нокаут. Таким образом, Масвидаль установил рекорд UFC – никому ранее не удавалось нокаутировать соперника за столь короткое время.
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