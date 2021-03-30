Фроч: не уверен, что мы ещё увидим Поветкина

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился впечатлениями от победы Диллиана Уайта в бою с Александром Поветкиным. По словам британца, вполне вероятно, что после такого поражения россиянин больше не будет драться.

«Диллиан взял небольшую паузу после первого раунда. В первом раунде он донёс несколько ударов до цели, Александра болтануло. При этом Уайт не попал чистыми ударами, но Поветкин показал, что ему не нравится давление соперника.

После Диллиан начал работать комбинациями и ловил Александра. Поветкин пал под этим давлением. Это было идеальное выступление Уайта. Не хочу отнимать лавры у Уайта, но возраст потихоньку настиг Александра, не уверен, что мы его ещё увидим. Как бы то ни было, Диллиан выступил блестяще», — приводит слова Фроча Sky Sports.